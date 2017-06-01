 عاجل..السلطة المحلية والمنتخبون يطالبون بالهدنة للإفراج على معتقلي حراك الريف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

السرعة تقتل قبل آذان المغرب: فاجعة طرقية بين فاس وتازة | حوادث و حقوق

السرعة تقتل قبل آذان المغرب: فاجعة طرقية بين فاس وتازة

خطير وبالصور..محاولة سرقة الـضُـومن عمود كهربائي بالرباط كادت أن تنتهي بكارثة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..محاولة سرقة ''الـضُـو''من عمود كهربائي بالرباط كادت أن تنتهي بكارثة

مثيرة وبالصورة..الدلاح المغربي وصل لـ 400 درهم في قطر | مجتمع

مثيرة وبالصورة..الدلاح المغربي وصل لـ 400 درهم في قطر

عاجل..السلطة المحلية والمنتخبون يطالبون بالهدنة للإفراج على معتقلي حراك الريف | حوادث و حقوق

عاجل..السلطة المحلية والمنتخبون يطالبون بالهدنة للإفراج على معتقلي حراك الريف

فيديو خطير بقلب كازا.. متهور ضرب امراة بسيارة ملي تجمعو عليه الناس هرب بها فوق الكابو | بووز

فيديو خطير بقلب كازا.. متهور ضرب امراة بسيارة ملي تجمعو عليه الناس هرب بها فوق الكابو

عاجل..البيضاء تهتز نهار رمضان: شوفو أشنو وقع بالقرب من سرية الدرك وسط كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..البيضاء تهتز نهار رمضان: شوفو أشنو وقع بالقرب من سرية الدرك وسط كازا+صور

رامز جلال يكشف فيديو جديد له مع الشاب خالد من كواليس برنامجه بعد اكتشاف المقلب | ثقافة و فنون

رامز جلال يكشف فيديو جديد له مع الشاب خالد من كواليس برنامجه بعد اكتشاف المقلب

عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية | دولي

عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية

فيديو رائع | الكوميدي يسار في مقطع جميل مع طفلة صدماتو بإجابتها على الأسئلة ديالو.. الموت ديال الضحك | ثقافة و فنون

فيديو رائع | الكوميدي يسار في مقطع جميل مع طفلة صدماتو بإجابتها على الأسئلة ديالو.. الموت ديال

الوطن شراكة أحلام

عاجل..السلطة المحلية والمنتخبون يطالبون بالهدنة للإفراج على معتقلي حراك الريف

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 17:47 عاجل..السلطة المحلية والمنتخبون يطالبون بالهدنة للإفراج على معتقلي حراك الريف | حوادث و حقوق
عاجل..السلطة المحلية والمنتخبون يطالبون بالهدنة للإفراج على معتقلي حراك الريف
طالبت السلطة المحلية والمنتخبون بمدينة الحسيمة، أخيرا، ساكنة المدينة الريفية بالهدنة والالتزام حتى يتم الإفراج عن معتقلي حراك الريف.

"شوف تيفي"

طالبت السلطة المحلية والمنتخبون بمدينة الحسيمة، أخيرا، ساكنة المدينة الريفية بالهدنة والالتزام حتى يتم الإفراج عن معتقلي حراك الريف.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد عقد رئيس المجلس البلدي للحسيمة الدكتور محمد بودرا مؤخرا لقاء، جمع رجال السلطة بدائرة المدينة وعلى رأسهم باشا المدينة ورؤساء جمعيات الأحياء، حيث أكد الدكتور بودرا على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية لأن الوضع يحتاج للحكمة والتبصر لتجاوز الأوضاع التي أصبحت تعيشه المدينة، مشددا على أن التصعيد لن يفيد الوضع الذي تأزم أكثر،

وأكد بودرا إطلاق سراح المعتقلين، موضحا أن الحسيمة تمر بوضع سيئ جعلها حزينة حزينة، نظرا لاختفاء مظاهر الاحتفال المعروفة على المدينة، بالأضافة إلى اختفاء بعض المظاهر التي ألفتها المدينة والمتمثلة في حركة الجولان والنشاط التجاري التي كانت تعرفها منطقة كورنيش صباديا وكالابونيطا مساء كل يوم، حيث أصبحت فارغة بفعل استياء الناس وشعورهم بالحزن بفعل الاعتقالات.

وطالب بودرا بضرورة توقيف الاحتجاجات خاصة خلال هذه المدة العصبية لإعطاء الفرصة للجهود التي تبذل في هذا الصدد لإيجاد مخرج للأحداث.

وعلاقة بالموضوع، أكد باشا الحسيمة على أهمية اللقاء الذي تم عقده من أجل تدارس الوضع الذي تعيشه المدينة خلال الفترة الحالية وإيجاد والتداول في مختلف الاقتراحات التي من شأنها تدبير الشأن المحلي الذي أصبح يشكل مهمة الجميع مجلس بلدي ومنتخبون وسلطة جمعيات.
واعتبر باشا المدينة أن الجميع "معجبوش الحال لما وصل إليه الحال بالحسيمة"، ولهذا قام بمحاولات من أجل إقناع الشباب بالجلوس على طاولة الحوار وتدارس الوضع الذي تعيشه المدينة، مثمنا في الوقت ذاته كل هذه المبادرات الجادة لحل كل هذه المشاكل.

وأكد باشا الحسيمة أن مطالب الساكنة مشروعة وإطلاق سراح المعتقلين مشروعة لكن يجب على الجميع الوعي باللحظة التي تمر بها المدينة.

وإلى جانب باشا الحسيمة ورئيس المجلس البلدي، فإن جمعيات الأحياء، شاركت خلال هذا اللقاء، وأكدت على وجود مشاكل تؤرق الساكنة التي أصبحت تعاني من غياب مرافق صحية و فضاءات رياضية وبنيات تحتية وغياب مرافق الصرف الصحي.

وأوضحت كذلك جمعيات الأحياء، أن العائلات ومعها الساكنة تعيش على معاناة جراء الاعتقالات وسجن مجموعة من الشباب وهو ما أثر على الساكنة ككل، وأصبحت معها الحسيمة حزينة بصفة عامة وعلى جميع المستويات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المدينة الساكنة الحسيمة المعتقلين الحكمة الشباب الباشا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

السرعة تقتل قبل آذان المغرب: فاجعة طرقية بين فاس وتازة | حوادث و حقوق

السرعة تقتل قبل آذان المغرب: فاجعة طرقية بين فاس وتازة

خطير وبالصور..محاولة سرقة الـضُـومن عمود كهربائي بالرباط كادت أن تنتهي بكارثة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..محاولة سرقة ''الـضُـو''من عمود كهربائي بالرباط كادت أن تنتهي بكارثة

عاجل..البيضاء تهتز نهار رمضان: شوفو أشنو وقع بالقرب من سرية الدرك وسط كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..البيضاء تهتز نهار رمضان: شوفو أشنو وقع بالقرب من سرية الدرك وسط كازا+صور

مثير..ترمضينة خايبة: إمام مسجد سلخ المُساعد ديالو بدكالة ضواحي مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

مثير..ترمضينة خايبة: إمام مسجد سلخ المُساعد ديالو بدكالة ضواحي مدينة الجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شادا حق الله و نجحات فالباك فسجن عكاشة..قصة مؤثرة | بــووز
منذ 25 دقيقة

بالفيديو..شادا حق الله و نجحات فالباك فسجن عكاشة..قصة مؤثرة

بث مباشر.. رامز تحت الارض الحلقة 26 كاملة | قنوات أخرى

بث مباشر.. رامز تحت الارض الحلقة 26 كاملة

من الجانب الديني واش بصح الجنون كيطلقو فليلة القدر؟؟؟جواب هام لكل المغاربة | بــووز

من الجانب الديني واش بصح الجنون كيطلقو فليلة القدر؟؟؟جواب هام لكل المغاربة

من قلب سجن عكاشة..سجينة نجحات فالباك بنقطة عالية..شوفو أشنو قالت | بــووز

من قلب سجن عكاشة..سجينة نجحات فالباك بنقطة عالية..شوفو أشنو قالت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

السرعة تقتل قبل آذان المغرب: فاجعة طرقية بين فاس وتازة | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

السرعة تقتل قبل آذان المغرب: فاجعة طرقية بين فاس وتازة

خطير وبالصور..محاولة سرقة الـضُـومن عمود كهربائي بالرباط كادت أن تنتهي بكارثة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..محاولة سرقة ''الـضُـو''من عمود كهربائي بالرباط كادت أن تنتهي بكارثة

مثيرة وبالصورة..الدلاح المغربي وصل لـ 400 درهم في قطر | مجتمع

مثيرة وبالصورة..الدلاح المغربي وصل لـ 400 درهم في قطر

عاجل..السلطة المحلية والمنتخبون يطالبون بالهدنة للإفراج على معتقلي حراك الريف | حوادث و حقوق

عاجل..السلطة المحلية والمنتخبون يطالبون بالهدنة للإفراج على معتقلي حراك الريف

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.