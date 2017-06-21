عاجل..البيضاء تهتز نهار رمضان: شوفو أشنو وقع بالقرب من سرية الدرك وسط كازا+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها، أن شخصا، أقدم قبل قليل من يومه الأربعاء، على إنهاء حياته بطريقة بشعة، داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجد بالقرب من سرية الدرك الملكي بشارع الحسن

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدرها، أن شخصا، أقدم قبل قليل من يومه الأربعاء، على إنهاء حياته بطريقة بشعة، داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجد بالقرب من سرية الدرك الملكي بشارع الحسن الثاني بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الشخص الذي أقدم على الانتحار شنقا لأسباب مجهولة، تم نقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، بينما قامت المصالح الأمنية التي عاينت جثمانه بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.