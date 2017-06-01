عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية ﻿

في حصيلة جديدة،قتل 100 شخص على الأقل في معارك طائفية دارت في مدينة بريا في وسط افريقيا الوسطى، منذ أمس الثلاثاء، غداة توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار في البلاد، بحسب ما أفادت مصادر إغاثية وأمنية في

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في حصيلة جديدة،قتل 100 شخص على الأقل في معارك طائفية دارت في مدينة بريا في وسط افريقيا الوسطى، منذ أمس الثلاثاء، غداة توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار في البلاد، بحسب ما أفادت مصادر إغاثية وأمنية في حصيلة جديدة.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المصادر قولها إن المعارك دارت بين عناصر من ميليشيات انتي بالاكا المسيحية وعناصر من مجموعة كانت منضوية في ائتلاف سيليكا المسلم، وذلك غداة توقيع 13 من أصل 14 جماعة متمردة وميليشيا تضمها البلاد اتفاقا في روما برعاية جمعية سانتيجيديو الكاثوليكية ينص على وقف فوري لاطلاق النار.

وقال جميل باباناني المتحدث باسم الجبهة الشعبية لنهضة افريقيا الوسطى، احدى ابرز الجماعات المسلحة التي كانت منضوية في ائتلاف سيليكا المسلم، "لقد وقعنا على الاتفاق ولكن لا يمكننا الا ان ندافع عن انفسنا، لن نسمح لأحد ان يهاجمنا من دون ان نرد".

وبحسب مصادر متطابقة، فان المعارك اندلعت في مدينة بريا، يوم السبت الماضي، وتواصلت بصورة متقطعة منذئذ وذلك عقب مقتل حمد عيسى "الجنرال" في الجبهة الشعبية لنهضة افريقيا الوسطى.

وبدأ القتال مجددا، صباح اليوم، في مدينة بريا وبحلول منتصف ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء (23:00 تغ) أفادت مصادر أمنية ومنظمات حقوقية عن مقتل 40 شخصا وإصابة 43 آخرين.

ومع صباح اليوم، وصلت حصيلة القتلى إلى 100 بحسب حاكم المدينة موريس بيليكوسو وكاهن الابريشية جبناي.

