 عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رامز جلال يكشف فيديو جديد له مع الشاب خالد من كواليس برنامجه بعد اكتشاف المقلب | ثقافة و فنون

رامز جلال يكشف فيديو جديد له مع الشاب خالد من كواليس برنامجه بعد اكتشاف المقلب

عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية | دولي

عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية

فيديو رائع | الكوميدي يسار في مقطع جميل مع طفلة صدماتو بإجابتها على الأسئلة ديالو.. الموت ديال الضحك | ثقافة و فنون

فيديو رائع | الكوميدي يسار في مقطع جميل مع طفلة صدماتو بإجابتها على الأسئلة ديالو.. الموت ديال

عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب | مجتمع

عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب

تلميذ يتفوق على الاعاقة ويحصل على الباكالوريا بميزة حسن | مجتمع

تلميذ يتفوق على الاعاقة ويحصل على الباكالوريا بميزة حسن

هل ستنجح عملية تعويم الدرهم المغربي؟ | منوعات

هل ستنجح عملية تعويم الدرهم المغربي؟

صادم وبالصورة.. هذا هو عدد الأسر المغربية التي تواجه صعوية في تغطية احتياجاتها المعيشية | مجتمع

صادم وبالصورة.. هذا هو عدد الأسر المغربية التي تواجه صعوية في تغطية احتياجاتها المعيشية

هام للمغاربة.. اليوم الأربعاء..أطول نهار في هذه السنة بالمغرب خلال شهر رمضان | مجتمع

هام للمغاربة.. اليوم الأربعاء..أطول نهار في هذه السنة بالمغرب خلال شهر رمضان

أحكام جديدة بالسجن ضد الزفزافي و رفاقه والدفاع يهدد بالانسحاب | بوليتيك

أحكام جديدة بالسجن ضد الزفزافي و رفاقه والدفاع يهدد بالانسحاب

الوطن شراكة أحلام

عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 16:53 عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية | دولي
عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية
في حصيلة جديدة،قتل 100 شخص على الأقل في معارك طائفية دارت في مدينة بريا في وسط افريقيا الوسطى، منذ أمس الثلاثاء، غداة توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار في البلاد، بحسب ما أفادت مصادر إغاثية وأمنية في

شوف تيفي:


في حصيلة جديدة،قتل 100 شخص على الأقل في معارك طائفية دارت في مدينة بريا في وسط افريقيا الوسطى، منذ أمس الثلاثاء، غداة توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار في البلاد، بحسب ما أفادت مصادر إغاثية وأمنية في حصيلة جديدة.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المصادر قولها إن المعارك دارت بين عناصر من ميليشيات انتي بالاكا المسيحية وعناصر من مجموعة كانت منضوية في ائتلاف سيليكا المسلم، وذلك غداة توقيع 13 من أصل 14 جماعة متمردة وميليشيا تضمها البلاد اتفاقا في روما برعاية جمعية سانتيجيديو الكاثوليكية ينص على وقف فوري لاطلاق النار.

وقال جميل باباناني المتحدث باسم الجبهة الشعبية لنهضة افريقيا الوسطى، احدى ابرز الجماعات المسلحة التي كانت منضوية في ائتلاف سيليكا المسلم، "لقد وقعنا على الاتفاق ولكن لا يمكننا الا ان ندافع عن انفسنا، لن نسمح لأحد ان يهاجمنا من دون ان نرد".

وبحسب مصادر متطابقة، فان المعارك اندلعت في مدينة بريا، يوم السبت الماضي، وتواصلت بصورة متقطعة منذئذ وذلك عقب مقتل حمد عيسى "الجنرال" في الجبهة الشعبية لنهضة افريقيا الوسطى.

وبدأ القتال مجددا، صباح اليوم، في مدينة بريا وبحلول منتصف ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء (23:00 تغ) أفادت مصادر أمنية ومنظمات حقوقية عن مقتل 40 شخصا وإصابة 43 آخرين.

ومع صباح اليوم، وصلت حصيلة القتلى إلى 100 بحسب حاكم المدينة موريس بيليكوسو وكاهن الابريشية جبناي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مقتل افريقيا إصابة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الانتحاري داخل محطة للقطارات ببروكسيل | دولي

عاجل وبالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الانتحاري داخل محطة للقطارات ببروكسيل

فيديو مؤثر..هذا ما قام به ولي العهد السعودي الجديد بعد قرار تعيينه | دولي

فيديو مؤثر..هذا ما قام به ولي العهد السعودي الجديد بعد قرار تعيينه

عاجل..تحطم مروحية عسكرية بهذه الدولة العربية..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..تحطم مروحية عسكرية بهذه الدولة العربية..وهذا عدد القتلى

توقيف 3 مغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية باسبانيا | دولي

توقيف 3 مغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية باسبانيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بنت الشعب الحاصلة على أكبر معدل في الباك بالمغرب إيمان الطويل تفتح بيتها لشوف تيفي في أول خروج إعلامي لها وها شنو قالت | خارج البلاطو
منذ 50 دقيقة

بالفيديو..بنت الشعب الحاصلة على أكبر معدل في الباك بالمغرب ''إيمان الطويل'' تفتح بيتها لشوف تيفي في أول خروج إعلامي لها وها شنو قالت

رسالة شكر جد مؤثرة من السوريين إلى الملك محمد السادس بعد تدخله العاجل و إدخالهم للمغرب من الحدود مع الجزائر | قنوات أخرى

رسالة شكر جد مؤثرة من السوريين إلى الملك محمد السادس بعد تدخله العاجل و إدخالهم للمغرب من الحدود مع الجزائر

أول خروج إعلامي للتلميذة زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء و الثانية على المستوى الوطني..بهاذ الطريقة جبت أعلى معدل و بغيت ندير الطب | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي للتلميذة زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء و الثانية على المستوى الوطني..بهاذ الطريقة جبت أعلى معدل و بغيت ندير الطب

بالفيديو..لموت ديال الضحك و النشاط مع المراكشيين لحظة الإعلان عن نتائج الباكالوريا | خارج البلاطو

بالفيديو..لموت ديال الضحك و النشاط مع المراكشيين لحظة الإعلان عن نتائج الباكالوريا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رامز جلال يكشف فيديو جديد له مع الشاب خالد من كواليس برنامجه بعد اكتشاف المقلب | ثقافة و فنون
منذ 3 دقائق

رامز جلال يكشف فيديو جديد له مع الشاب خالد من كواليس برنامجه بعد اكتشاف المقلب

عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية | دولي

عاجل:100 قتيل في معارك بهذه المدينة الإفريقية

فيديو رائع | الكوميدي يسار في مقطع جميل مع طفلة صدماتو بإجابتها على الأسئلة ديالو.. الموت ديال الضحك | ثقافة و فنون

فيديو رائع | الكوميدي يسار في مقطع جميل مع طفلة صدماتو بإجابتها على الأسئلة ديالو.. الموت ديال

عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب | مجتمع

عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.