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عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 16:32 عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب | مجتمع
عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب
حصلت ''شوف تيفي'' على كشف النقط الخاص بالتلميذة إيمان الطويل الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا على المستوى الوطني برسم سنة 2017 و المنحدرة من مدينة سيدي بنور.

شوف تيفي:

 

حصلت "شوف تيفي" على كشف النقط الخاص بالتلميذة إيمان الطويل الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا على المستوى الوطني برسم سنة 2017 و المنحدرة من مدينة سيدي بنور.
و من خلال ،النتيجة التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها ،تفوقت إيمان في جميع المواد بحصولها على نقطة 20 في مادتي الرياضيات و الفيزياء.

وتمكنت إيمان الطويل من التفوق على تلاميذ التعليم الخصوصي بحصولها على معدل 19.31 ، متقدمة على وصيفتها التلميذة زينب فقير من الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بالبيضاء، والتي حصلت على معدل 19.28 في الامتحان الوطني و19.14 في المعدل العام شعبة الفيزياء.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أعلنت أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.

‫شوف تيفي

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