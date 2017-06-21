صادم وبالصورة.. هذا هو عدد الأسر المغربية التي تواجه صعوية في تغطية احتياجاتها المعيشية ﻿

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يومه الأربعاء، عن نتائج استطلاع المؤشر العربي الجديد والذي تم تنفيده في 12 بلدا عربيا، هي ''المغرب ، وموريتانيا، والجزائر، وتونس، ومصر،

"شوف تيفي":

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يومه الأربعاء، عن نتائج استطلاع المؤشر العربي الجديد والذي تم تنفيده في 12 بلدا عربيا، هي "المغرب ، وموريتانيا، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت.

وأوضح المركز العربي خلال دراسته الجديدة بخصوص العوز بين الأسر العربية، أن 30 في المائة من الأسر المغربية، تواجده صعوبة في تغطية احتياجاتها المعيشية، بينما تواجه 52 من الأسر التونسية نفس الصعوبة، التي تنخفض في الدول الخليجية، حيث تجد 6 في المائة فقط من الأسر في الكويت صعوبة في المعيشة.

وأشار المركز أن واحدة من بين ثلاثة أسر عربية في العالم العربي، تعيش حالة العوز، وستة من بين كل عشرة أسر في العالم العربي تلجأ إلى محيطها لسد احتياجاتها، بينما تلجأ واحدة من كل عشرة أسر عربية إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لتحسين ظروفهم الاقتصادية.