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أحكام جديدة بالسجن ضد الزفزافي و رفاقه والدفاع يهدد بالانسحاب

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 15:26 أحكام جديدة بالسجن ضد الزفزافي و رفاقه والدفاع يهدد بالانسحاب | بوليتيك
أحكام جديدة بالسجن ضد الزفزافي و رفاقه والدفاع يهدد بالانسحاب
بعد أيام قليلة من إنزال أحكام ثقيلة، في حق نشطاء الريف، أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة معتقلين جدد في حراك

"شوف تيفي"

 

بعد أيام قليلة من إنزال أحكام ثقيلة، في حق نشطاء الريف، أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة معتقلين جدد في حراك

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء، فإنه ووسط احتجاجات هيئة الدفاع حول المحاضر التي حررت في حق المحتجين وعن تشابه الأسئلة والاعترافات، قضت المحكمة بسجن أحد المعتقلين بسنتين حبسا نافذا بينما قضت بـ 18 شهرا نافذا ضد ناشط آخر.

وشهدت أطوار المحاكمة مشادات ومداخلات قوية لهيئة الدفاع، التي صرحت فيما بعد بأنها تفكر في الانسحاب من المحاكمات، وعاشت عائلات المعتقلين لحظات هستيرية بعد النطق بالحكم.

‫شوف تيفي

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