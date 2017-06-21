عاجل وبالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الانتحاري داخل محطة للقطارات ببروكسيل ﻿

نشرت قبل قليل من يومه الأربعاء وسائل إعلام بلجيكية، مجموعة من الصور للمغربي الذي نفذ الهجوم الانتحاري أمس الثلاثاء داخل محطة للقطارات ببروكسيل، ويتعلق الأمر بـ ''أسامة زريوح'' البالغ من العمر 36 سنة.

"شوف تيفي"

نشرت قبل قليل من يومه الأربعاء وسائل إعلام بلجيكية، مجموعة من الصور للمغربي الذي نفذ الهجوم الانتحاري أمس الثلاثاء داخل محطة للقطارات ببروكسيل، ويتعلق الأمر بـ "أسامة زريوح" البالغ من العمر 36 سنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه هذا المغربي الذي ينحدر من مدينة الناظور، استقر ببلجيكا وبالتحديد بحي مولنمبيك الذي يعرف تواجدا كبيرا للمغاربة منذ سنة 2013، مشيرة بأن المعطيات المتوفرة بخصوصه قبل العملية الإرهابية، كانت تشير إلى عدم انتمائه لأي جماعة متطرفة.

تجدر الإشارة إلى أن أسامة زريوح، قُتل داخل المحطة على يد عسكريين، قاموا بإطلاق الرصاص عليه خلال هتفه بعبارة "الله أكبر" بعد الهجوم.