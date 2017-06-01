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مثير..ترمضينة خايبة: إمام مسجد سلخ المُساعد ديالو بدكالة ضواحي مدينة الجديدة

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 15:13 مثير..ترمضينة خايبة: إمام مسجد سلخ المُساعد ديالو بدكالة ضواحي مدينة الجديدة | حوادث و حقوق
مثير..ترمضينة خايبة: إمام مسجد سلخ المُساعد ديالو بدكالة ضواحي مدينة الجديدة
شهد دوار لمرس قيادة اولاد عمران إقليم سيدي بنور دكالة ضواحي مدينة الجديدة، أخيرا، واقعة خطيرة، بطلها إمام مسجد عنف مساعده ''المأمون'' بطريقة بشعة بسبب تصفية حسابات بينهما.

"شوف تيفي"

شهد دوار لمرس قيادة اولاد عمران إقليم سيدي بنور دكالة ضواحي مدينة الجديدة، أخيرا، واقعة خطيرة، بطلها إمام مسجد عنف مساعده "المأمون" بطريقة بشعة بسبب تصفية حسابات بينهما.

وحسب ما كشفت عنه مصادر جديدية فإن الإمام وجه لكمات إلى مساعده الذي أصيب على مستوى عينه بجروح خطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى المحلي للزمامرة ومنه إلى المستشفى الإقليمي بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية، تقدم بشكاية لمصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

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المغرب شوف تيفي دكالة مدينة الجديدة المستشفى الزمامرة سيدي بنور

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