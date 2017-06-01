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جد مؤثر فرحة الباكالوريا عند أسرة مغربية تتحول إلى مأتم و بكاء..و هذا ما وقع لوالدة توأم حصلا على شهادة الباك بميزة حسن

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 14:19 جد مؤثر فرحة الباكالوريا عند أسرة مغربية تتحول إلى مأتم و بكاء..و هذا ما وقع لوالدة توأم حصلا على شهادة الباك بميزة حسن | مجتمع
جد مؤثر فرحة الباكالوريا عند أسرة مغربية تتحول إلى مأتم و بكاء..و هذا ما وقع لوالدة توأم حصلا على شهادة الباك بميزة حسن
علمت'' شوف تيفي'' أن أسرة تنحدر من مدينة الدارالبيضاء، تحولت فرحة أفرادها إلى مأتم بعد وفاة الأم بسكتة قلبية مباشرة بعد سماعها خبر نجاح أولادها التوأم في الباكالوريا بميزة حسن جدا.


شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" أن أسرة تنحدر من مدينة الدارالبيضاء، تحولت فرحة أفرادها إلى مأتم بعد وفاة الأم بسكتة قلبية مباشرة بعد سماعها خبر نجاح أولادها التوأم في الباكالوريا بميزة حسن جدا.

و حسب مصادرنا، عاشت الأسرة الصدمة بعد وفاة الأم التي كانت تنتظر بشغف كبير حصول أولادها على شهادة الباكالوريا.

و كشفت مصادرنا، أن الأولاد الناجحين في الباكالوريا نقلوا إلى المستشفى بعد إنهيار حاد أصابهما بعد وفاة والدتهما.


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شوف تيفي المغرب صدمة باكالوريا

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