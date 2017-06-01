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بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 13:04 عاجل و رسميا..زيدو ساعة | مجتمع
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كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري،ذكرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم

شوف تيفي:و م ع


كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري،ذكرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 2 يوليوز المقبل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن تغيير الساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى قرار رئيس الحكومة رقم 3.77.17 الصادر في فاتح شعبان 1438 الموافق ل28 أبريل 2017.


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