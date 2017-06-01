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فيديو مؤثر..هذا ما قام به ولي العهد السعودي الجديد بعد قرار تعيينه

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 12:23 فيديو مؤثر..هذا ما قام به ولي العهد السعودي الجديد بعد قرار تعيينه | دولي
فيديو مؤثر..هذا ما قام به ولي العهد السعودي الجديد بعد قرار تعيينه
نشرت وسائل إعلام سعودية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مؤثر، يوثق لحظة إقامة مراسيم مبايعة الأمير محمد بن نايف لولي العهد الجديد الأمير بن سلمان.

"شوف تيفي"

نشرت وسائل إعلام سعودية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مؤثر، يوثق لحظة إقامة مراسيم مبايعة الأمير محمد بن نايف لولي العهد الجديد الأمير بن سلمان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المبايعة التي جرت في أجواء ودية، أظهر خلالها الأميران احتراماً متبادلا، وبالغ الأمير بن سلمان في تحية وتقدير الأمير بن نايف حيث انحنى لتقبيل قدمه بعد أن صافحه وقبّل يده.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء السعودية، أعلنت عن تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، خلفا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي أعفي من منصبه، وذلك بأمر ملكي.


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المغرب شوف تيفي أمر ملكي الأميرى السعودي الأمير محمد بن نايف الأمير بن سلمان

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