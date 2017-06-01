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عاجل..تحطم مروحية عسكرية بهذه الدولة العربية..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 12:20 عاجل..تحطم مروحية عسكرية بهذه الدولة العربية..وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل..تحطم مروحية عسكرية بهذه الدولة العربية..وهذا عدد القتلى
كشف المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفه الشامي يومه الأربعاء، عن تحطم مروحية عسكرية بعد إقلاعها من مدينة دنقلا، على بعد 530 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، وذلك حسب ما ذكرته

"شوف تيفي"

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفه الشامي يومه الأربعاء، عن تحطم مروحية عسكرية بعد إقلاعها من مدينة دنقلا، على بعد 530 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، وذلك حسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وقال الشامي في بيان توصلت به فرانس برس "تحطمت طائرة عمودية من طراز مي 17 تابعة للقوات المسلحة بعد اقلاعها من مدينة دنقلا في مهمة رسمية إلي مدينة الدبة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية مما أدى لاستشهاد جميع أفراد الطاقم المكون من أربعة أفراد".

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الجيش السوداني الذي يعتمد على الطائرات الروسية، فقد عددا من الطائرات العسكرية خلال السنوات الماضية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وكالة فرانس بريس أحمد خليفة السودان طائرة عسكرية

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