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مثير بالصورة والفيديو.. الشرطي الشهير الملولي يصدم المغاربة ويتخذ قرارا لا يصدق مباشرة بعد إيقافه لشخصين يحملان السيوف

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 11:57 مثير بالصورة والفيديو.. الشرطي الشهير الملولي يصدم المغاربة ويتخذ قرارا لا يصدق مباشرة بعد إيقافه لشخصين يحملان السيوف | حوادث و حقوق
مثير بالصورة والفيديو.. الشرطي الشهير الملولي يصدم المغاربة ويتخذ قرارا لا يصدق مباشرة بعد إيقافه لشخصين يحملان السيوف
نشر الشرطي الشهير هشام الملولي على حسابه بالفايسبوك تدوينة مثيرة، وجه من خلالها الانتقاذ اللاذع للأشخاص الذين هاجموه عقب تمكنه من إيقاف شخصين يحملان السلاح الأبيض بالقنيطرة، مشيرا في الوقت ذاته

"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام الملولي على حسابه بالفايسبوك تدوينة مثيرة، وجه من خلالها الانتقاذ اللاذع للأشخاص الذين هاجموه عقب تمكنه من إيقاف شخصين يحملان السلاح الأبيض بالقنيطرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى قراره بالتوقف عن التدخل لإمساك اللصوص الذين يعترضون سبيل المواطنين.

وكتب الشرطي الملولي في تدوينته "مفهمتش بنادم فيه الهضرة بزاف علاش ... تتلقى برهوش عندو 16 العام هاز زيزوار تيكريسي شي بنت 100 ديال الرجال بموسطشاتهم تيضورو وجهم زعما مشافو والو ... وملي تيتكريسا شي واحد تيبقى فين أهما البوليس مكاينش الأمن ... ملي تضربني النفس على ولاد الشعب ولينا فينا التصاور ... هاد المرة أنكون دايز ألقا شي واحد تيتكريسا أنضور وجهي ونوريك داك الساعة التصاور اللي أيتصور عليك الشفار كيدايرا ... الله يعفو علينا".

وكان الملولي قد نشر في الساعات الأولى من يومه الأربعاء على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيديو، يوثق لحظة تمكنه من توقيف شخصين يحملان السلاح الأبيض بمدينة القنيطرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هشام الملولي الشرطي الشهير

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