فرنسيو المغرب يسقطون جزائرية داعمة للبوليساريو في الانتخابات الفرنسية ﻿

أسقط فرنسيو المغرب ليلى عيشي، المرشحة للانتخابات التشريعية، والتي وجهت لها اتهامات بتمويل جبهة البوليساريو، وتمكن الفرنسي من أصل مغربي مجيد الغراب من الفوز بمقعد الدائرة التاسعة لفرنسيي الخارج.

"شوف تيفي":

أسقط فرنسيو المغرب ليلى عيشي، المرشحة للانتخابات التشريعية، والتي وجهت لها اتهامات بتمويل جبهة البوليساريو، وتمكن الفرنسي من أصل مغربي مجيد الغراب من الفوز بمقعد الدائرة التاسعة لفرنسيي الخارج.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد أظهرت النتائج التي نشرتها السفارة الفرنسية بالرباط، أن مجيد الغراب الذي دعمته "حركة إلى الأمام" التي أسسها الرئيس الفرنسي ماكرون، تفوق بهامش أصواتا كبيرة على منافسته فيما يخص مكتب المغرب، حيث حصل على 1827من الأصوات، فيما حصلت منافسته جزائرية الأصل على 362صوتا فقط، رغم تصدرها في الدور الأول من الانتخابات.

ورفضت عيشي التراجع عن الترشح رغم سحب اسمها من قائمة حركة من أجل الجمهورية بعد عودة الجدل حول دعمها للبوليساريو الذي أبدته في عام 2013.



