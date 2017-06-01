عاجل.. منفذ الهجوم الانتحاري بمحطة بروكسل للقطارات مغربي..وهذه هي التفاصيل ﻿

أعلنت النيابة العامة البلجيكية يومه الأربعاء أن الرجل الذي قتل مساء الثلاثاء برصاص عسكريين في محطة سنترال للقطارات في بروكسل بعد تفجير عبوة ''من الجنسية المغربية'' وعمره 36 عاما، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

أعلنت النيابة العامة البلجيكية يومه الأربعاء أن الرجل الذي قتل مساء الثلاثاء برصاص عسكريين في محطة سنترال للقطارات في بروكسل بعد تفجير عبوة "من الجنسية المغربية" وعمره 36 عاما، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وقال المتحدث باسم النيابة للصحافيين أن المنفذ الذي لم يعط سوى الحرفين الأولين من اسمه "ع. ز."، هو من مواليد 20 يناير 1981 ومن الجنسية المغربية، و"لم يكن معروفا بأعمال إرهابية". وأوضح أن الحقيبة التي انفجرت كانت تحتوي على مسامير وعبوات غاز.