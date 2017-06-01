العثماني..سنزور جميع المواطنين سواء ''الذين إحتجوا أو لم يحتجوا'' في جميع ربوع المملكة ﻿

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على القيام بزيارة لجميع المواطنين في جميع الجهات سواء ''للذين إحتجوا وخرجوا للشارع أو الذين لم يحتجوا''.

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صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على القيام بزيارة لجميع المواطنين في جميع الجهات سواء ''للذين إحتجوا وخرجوا للشارع أو الذين لم يحتجوا''.



وأجمعت أغلب تدخلات البرلمانيين في إطار التعقيب على كلمة رئيس الحكومة في إطار جلسة السياسات العامة التي تجري في هذه اللحظات، ''أجمعت'' بوجود عدم إستقرار إجتماعي نتيجة الفوارق الصارخة بين طبقات المجتمع المغربي، خاصة فئة الشباب التي فقدت الثقة في الوطن والحكومة.



وإعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن البرامج الموجهة للشباب ''مهمة'' ولكن ليست كافية خاصة للفئة بين 15 – 34 سنة، موضحا بأن التغييرات الديموغرافية التي يعرفها المجتمع سيزيد الضغط على الدولة للرفع من البرامج والإستراتيجيات.





