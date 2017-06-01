عاجل..هذه هو ية منفذ الهجوم الانتحاري داخل محطة القطار ببروكسيل ﻿

ذكرت مصادر إعلامية بلجيكية، يومه الأربعاء، أن الانتحاري المشتبه به الذي فجر شحنة ناسفة في محطة للقطارات في بروكسل مساء أمس الثلاثاء رجل في السابعة والثلاثين من العمر، يقطن بحي مولينبيك ببروكسل.

''شوف تيفي''

ذكرت مصادر إعلامية بلجيكية، يومه الأربعاء، أن الانتحاري المشتبه به الذي فجر شحنة ناسفة في محطة للقطارات في بروكسل مساء أمس الثلاثاء رجل في السابعة والثلاثين من العمر، يقطن بحي مولينبيك ببروكسل.

وحسب وكالة ''رويترز'' البريطانية، فقد قال وزير الداخلية البلجيكي اليوم الأربعاء إن المحققين توصلوا إلى هوية الرجل الذي قتله جنود يحرسون المحطة بالرصاص ولكن لن يكشفوا عنها إلى أن يعقد ممثلو الادعاء مؤتمرا صحفيا.