عاجل وجد خطير..فاجعة مميتة تهز مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات ﻿

شهد شارع مولاي إسماعيل بالقرب من ميناء مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة مميتة، عقب دهس شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''، لشخص على دراجة نارية، ما أسفر عن مقتل هذا الأخير بطريقة جد

''شوف تيفي''

شهد شارع مولاي إسماعيل بالقرب من ميناء مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة مميتة، عقب دهس شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''، لشخص على دراجة نارية، ما أسفر عن مقتل هذا الأخير بطريقة جد بشعة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الشاحنة، دهست صاحب الدراجة النارية البالغ من العمر قيد حياته حوالي 30 سنة، وحولته إلى أشلاء، وهو الأمر الذي هز نفوس وقلوب المواطنين المتواجدين بعين المكان.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث، مرفوقة بسيارة للإسعاف، نقلت جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

تجدر الإشارة إلى أن مكان الحادث، شهد بداية رمضان الجاري، حادثة مشابهة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، دهسته شاحنة كبيرة لنقل السلع.