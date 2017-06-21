عاجل.. بأمر ملكي: إعفاء أمير سعودي من منصبه..وهذا هو ولي العهد الجديد ﻿

كشفت وسائل إعلام سعودية، يومه الأربعاء، عن صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، خلفا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي أعفي من منصبه.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام سعودية، يومه الأربعاء، عن صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، خلفا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي أعفي من منصبه.