هام للمغاربة..عكس كل التوقعات: هذا هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب ﻿

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أن الحسابات الفلكية العلمية، بينت أن أول أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب سيكون يوم الاثنين 26 يونيو المقبل.

''شوف تيفي'':إ.ط



أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أن الحسابات الفلكية العلمية، بينت أن أول أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب سيكون يوم الاثنين 26 يونيو المقبل.



وأوضحت الجمعية في بلاغ لها ، كانت قد توصلت به ''شوف تيفي'' أن ما يسمى بالاقتران المركزي ، سيحدث يوم السبت 24 يونيو 2017 الساعة 02:31 بالتوقيت العالمي، وستراقب المملكة المغربية هلال أول شوال يوم السبت 29 رمضان 1438 هـ الموافق ل 24 يونيو 2017 فلا يرى بالعين المجردة في أي بقعة من المغرب، ويستحيل رؤيته أيضا بالسعودية والعالم العربي، وسيرى الهلال في ذلك اليوم فقط في جزء صغير من أمريكا الجنوبية، وسيمكث الهلال بالمدن المغربية بين 24 و31 دقيقة، أما ارتفاعه فبين 4 و6 درجة، وسيكون طور القمر 0,4 في المائة.

ومن جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام عربية بداية الأسبوع الجاري، أن التوقعات التي توصل إليها فلكيون تخالف ما توصلت إليه جمعية المبادرة المغربية للفكر والعلوم، حيث سيوافق أول أيام عيد الفطر الأحد 25 يونيو ، وبالتالي فإن شهر رمضان لهذا العام حسب ما توصلت إليه هو 29 يوما.