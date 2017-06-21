بالصور..بادرة طيبة: ختان أطفال الفقراء والمُعوزين خلال رمضان ﻿

نظمت جمعية دار الصحة لموظفي المستشفى الإقليمي بجرسيف بشراكة مع جمعية فضاء الأمل، تحت إشراف مندوبية وزارة الصحة بإقليم جرسيف، وبدعم منها ومن المجلس الجهوي لجهة الشرق

''شوف تيفي''

نظمت جمعية دار الصحة لموظفي المستشفى الإقليمي بجرسيف بشراكة مع جمعية فضاء الأمل، تحت إشراف مندوبية وزارة الصحة بإقليم جرسيف، وبدعم منها ومن المجلس الجهوي لجهة الشرق، والمجلس الاقليمي، عملية ختان جماعية لفائدة 80 طفلا من أبناء الأسر المعوزة من ساكنة إقليم جرسيف، وذلك يوم الأحد 18 يوليوز2017 بالمركز الاستشفائي الإقليمي.

وحسب بلاغ من وزارة الصحة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد تم خلال هذه المبادرةتوزيع كميات من الأدوية بالمجان على آباء وأولياء هؤلاء الأطفال إلى جانب مجموعة من الهدايا.

وأوضح البلاغ أن اليوم اختتم بحفل ديني لفائدة الأطفال المستفيدين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن هذه العملية حظيت بزيارة تفقدية عامل الملك على إقليم جرسيف، الذي اغتنم الفرصة لزيارة ورش أشغال توسيع مركز تصفية الدم، الجارية حاليا بالمركز الاستشفائي الاقليمي.