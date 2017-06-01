مؤثر...250 ألف تلميذ مغربي يغادرون المدرسة سنويا للشارع ﻿

إعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن أزيد من 250 ألف طفل وشاب مغربي يغادرون الدراسة سنويا لظروف مختلفة، من دون الحصول على شواهد أو كفاءات تمكنهم من الإندماج في المجتمع.

شوف تيفي



إعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن أزيد من 250 ألف طفل وشاب مغربي يغادرون الدراسة سنويا لظروف مختلفة، من دون الحصول على شواهد أو كفاءات تمكنهم من الإندماج في المجتمع.



وأكد العثماني في كلمته أمام البرلمانيين، أن الحكومة عازمة على وضع برنامج عاجل لمعالجة آفة الهدر المدرسي، حيث قدم العثماني الرقم المخيف وسط ذهول البرلمانيين الحاضرين مؤكدا عزمه التسريع بإخراج إستراتيجية لإنقاذ الوضع.



وأجمعت أغلب تدخلات البرلمانيين في إطار التعقيب على كلمة رئيس الحكومة في إطار جلسة السياسات العامة التي تجري في هذه اللحظات، بأن الفوارق الإجتماعية والإقتصادية هي السبب وراء غياب إستقرار إجتماعي سببه فقدان فئة الشباب الثقة في المؤسسات.