السجن لـلأب الذي خاطر بحياة ابنه بعد السيلفي المجنون ﻿

قررت محكمة جزائرية، بحر الأسبوع الجاري بالحكم بسنتين حبسا نافذا على المواطن الذي عرض حياة ابنه للخطر بعدما التقط صورة له فوق أحد أسطح عمارة سكنية.

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قررت محكمة جزائرية، بحر الأسبوع الجاري بالحكم بسنتين حبسا نافذا على المواطن الذي عرض حياة ابنه للخطر بعدما التقط صورة له فوق أحد أسطح عمارة سكنية.

وحسب صحيفة « الخبر الجزائرية » فإن المصالح الأمنية تمكنت من التعرف على هوية الأب حيث أمرت بإيقافه بعدما راجت الصورة المذكورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان رواد المواقع التواصلية طالبوا في وقت سابق من المسؤولين التدخل الفوري والتعرف على هوية مُلتقط الصورة ومباشرة التحقيق معه ومعاقبته ليكون عبرة للآخرين.