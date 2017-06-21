السيبة.. شوفو أشنو دارت طبيبة لسيارة فرملية بمستشفى ابن رشد بالبيضاء ﻿

علمت شوف تيفي أن حالة من الفوضى سادت مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء يومه الثلاثاء بعد أن أقدمت مندوبة الأطباء على تخريب سيارة إحدى الممرضات بألة حادة بعدما كانت مركونة بطريقة منعت الأولى من تحريك

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن حالة من الفوضى سادت مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء يومه الثلاثاء بعد أن أقدمت مندوبة الأطباء على تخريب سيارة إحدى الممرضات بألة حادة بعدما كانت مركونة بطريقة منعت الأولى من تحريك سيارتها.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن مندوبة الصحة وبالإضافة إلى تخريب سيارة الممرضة، قامت بكتابة كلمات نابية عليها الشيء الذي أحدث حالة من الفوضى داخل المستشفى المذكور.

هذا وفور علمهم بالواقعة، استنكر بعض الأطباء الفعل الذي أقدمت عليه مندوبة الصحة، معتبرينه لا يمت للأخلاق بصلة، ومن جهتها حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح محضر في النازلة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ابن رشد يعرف العديد من الإنفلاتات أبطالها مواطنون يركنون سياراتهم عشوائيا بالمستشفى الشيء الذي يصعب على سيارات الإسعاف التنقل بأريحية.