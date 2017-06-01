حجز أزيد من 20 كلغ من مخدر الشيرا على مستوى نقطة عبور باب سبتة ﻿

أفاد مصدر جمركي اليوم الثلاثاء بأن مصالح الجمارك والشرطة، قامت خلال 24 ساعة الماضية، بحجز أزيد من 20 كلغ من مخدر الشيرا على مستوى نقطة عبور باب سبتة.

"شوف تيفي"

أفاد مصدر جمركي اليوم الثلاثاء بأن مصالح الجمارك والشرطة، قامت خلال 24 ساعة الماضية، بحجز أزيد من 20 كلغ من مخدر الشيرا على مستوى نقطة عبور باب سبتة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات مشتركة للجمارك والشرطة مكنت، أمس الاثنين، من حجز 13,5 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كان مغربي مقيم بثغر سبتة المحتلة يحاول تهريبها نحو هذه المدينة.



وفي عملية ثانية اليوم، تمكنت المصالح ذاتها من حجز 7,5 كيلوغرام من مخدرا الشيرا كانت مخبأة بعناية داخل الواجهة الأمامية لمركبة كان يقودها مغربي حاول تهريب المخدرات نحو مدينة سبتة المحتلة.



وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم الأظناء أمام الشرطة القضائية بتطوان لاستكمال التحقيق قبل إحالتهم على العدالة