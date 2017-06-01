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وزارة أخنوش تستغرب التشويش على مسؤولي المديريات والأقسام الوزارية

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 04:55 وزارة أخنوش تستغرب التشويش على مسؤولي المديريات والأقسام الوزارية | بوليتيك
وزارة أخنوش تستغرب التشويش على مسؤولي المديريات والأقسام الوزارية
نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخبار المتداولة بإعفاء مسؤولين بالوزارة، مستغربة المغالطات والمغلومات الخاطئة التي تدولت على نطاق واسع إعلاميا.

شوف تيفي

نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخبار المتداولة بإعفاء مسؤولين بالوزارة، مستغربة المغالطات والمغلومات الخاطئة التي تدولت على نطاق واسع إعلاميا.

وأوضحت الوزارة من خلال بلاغ لها بأن '' شوقي نبيل'' مدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج و''سفيان لاركيت'' مدير مديرية الاستراتيجية والإحصائيات والتعاون، لم يصدر أي قرار بإعفائهما، وأنهما يزاولان مهامها في الوزارة.

وإستنادا للبلاغ، أعلنت الوزارة عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام لمكتب الاستشارة الفلاحية فقط، كما أبدت وزارة عزيز أخنوش ''استغرابها من بعض المحاولات التي تهدف إلى التشويش على سير عمل المديريات والأقسام الوزارية، وأنها تجدد تأكيدها على أنها تظل رهن الإشارة لتقديم الشروحات وتبديد أي لبس في الموضوع''.

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