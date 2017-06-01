عاجل..موالون لتنظيم الدولة الإسلامية يقتحمون مدرسة ويحتجزون رهائن ﻿

قالت الشرطة إن متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية اقتحموا مدرسة في جنوب الفلبين قبل قليل من يومه الأربعاء، واحتجزوا عددا من الطلاب رهائن على نفس الجزيرة التي شهدت قتالا ضاريا بين قوات حكومية

''شوف تيفي''

قالت الشرطة إن متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية اقتحموا مدرسة في جنوب الفلبين قبل قليل من يومه الأربعاء، واحتجزوا عددا من الطلاب رهائن على نفس الجزيرة التي شهدت قتالا ضاريا بين قوات حكومية ومتشددين إسلاميين للأسبوع الخامس على التوالي وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز''.

وأوضحت الوكالة البريطانية، أن تقريرا للشرطة، قال إن نحو 300 مسلح بينهم أعضاء بجماعة مقاتلو حرية بانجسامورو الإسلامية، اقتحموا المدرسة في بلدة بيجكاوايان بإقليم شمال كوتاباتو في جزيرة مينداناو واحتجزوا بعض الطلاب.

وقال ريلان مامون قائد شرطة بلدة بيجكاوايان تصيف الوكالة، إن أعضاء بجماعة مقاتلو حرية بانجسامورو الإسلامية يخوضون معركة بالأسلحة النارية مع الجيش، وقد احتلوا مدرسة، وحاصروا مدنيين.