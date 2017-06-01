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فيديوهات جد خطيرة..شفار حاول سرقة مبلغ 4 المليون من مواطن خرج من بنك بأكادير وصحاب شرع اليد رجعوه كلو دميات

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 03:42 فيديوهات جد خطيرة..شفار حاول سرقة مبلغ 4 المليون من مواطن خرج من بنك بأكادير وصحاب شرع اليد رجعوه كلو دميات | حوادث و حقوق
فيديوهات جد خطيرة..شفار حاول سرقة مبلغ 4 المليون من مواطن خرج من بنك بأكادير وصحاب شرع اليد رجعوه كلو دميات
شهد حي تسيلا بمدينة أكادير، أمس الثلاثاء، واقعة جد خطيرة، بطلها لص، تربص بشخص خلال خروجه من وكالة بنكية، وحاول سرقة حقيبته التي تحتوي على مبلغ 40 ألف درهم.

''شوف تيفي''

شهد حي تسيلا بمدينة أكادير، أمس الثلاثاء، واقعة جد خطيرة، بطلها لص، تربص بشخص خلال خروجه من وكالة بنكية، وحاول سرقة حقيبته التي تحتوي على مبلغ 40 ألف درهم.

وحسب ناشري فيديو يوثق لحظة إيقاف اللص، فإن هذا الأخير الذي تم وصفه بالمحترف، ترصد بشخص بعد خروجه من الوكالة البنكية، وحاول كسر زجاج سيارة الضحية لسرقة مبلغ 40 ألف درهم، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين الذين انهالوا بالضرب عليه قبل تسليمه للمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام المصالح الأمنية، بتوقيف هذا الشخص واقتياده إلى إحدى الدوائر الأمنية للتحقيق معه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة أكادير وكالة بنكية لص الضحية المصالح الأمنية

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