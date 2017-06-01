عاجل وخطير..نايضة في الجزائر ..وها شنو واقع+فيديو ﻿

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الأربعاء، بأن العاصمة الجزائرية وبالتحديد بساحة البريد المركزي، شهدت مواجهات دموية بين المئات من الأشخاص خلال إحياء حفل غنائي.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الأربعاء، بأن العاصمة الجزائرية وبالتحديد بساحة البريد المركزي، شهدت مواجهات دموية بين المئات من الأشخاص خلال إحياء حفل غنائي.

وأو ضحت المصادر ذاتها أن مجموعة من الأشخاص، عبروا عن سخطهم وغضبهم من تنظيم هذا الحفل الغنائي خلال شهر رمضان، لتتطور الأمور إلى مواجهات دموية مع آخرين حضروا لمتابعة هذا الحفل.

وأكدت ذات المصادر أن هذه المواجهات الخطيرة التي انتقلت إلى محيط المكان الذي احتضن الحفل، من المحتمل أنها تسببت في إصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، نظرا لتبادل الرشق بالكراسي والحجارة.