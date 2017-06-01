فيديو جد خطير..شوفو كيفاش شدو البوليس شفار عندو سيف بمدينة سلا ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن المصالح الأمنية، من إيقاف شاب في عقده الثاني وهو متلبس باعتراض سبيل مواطن من أجل سرقته.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن المصالح الأمنية، من إيقاف شاب في عقده الثاني وهو متلبس باعتراض سبيل مواطن من أجل سرقته.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، جرت بحي السلام بمدينة السلام، عشية يومه الثلاثاء، حيث تمكن رجال شرطة من ضبط لص بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير ''سيف'' وهو بصدد سرقة أحد المواطنين.

وعلق بعض النشطاء على الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة وارتياحهم للانتشار الأمني خاصة بالأحياء الشعبية، ما يساهم في وضع حد للنشاط الإجرامي لبعض الخارجين عن القانون.