التفجير الإرهابي ببروكسيل لم يوقع ضحايا والأمن يقتل المهاجم ﻿

قتل عسكريون بلجيكيون مساء أمس الثلاثاء، رجلا إثر انفجار حقيبته في محطة ''سنترال'' للقطارات في بروكسيل في ''اعتداء إرهابي'' لم يوقع أي إصابات، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه

''شوف تيفي''

قتل عسكريون بلجيكيون مساء أمس الثلاثاء، رجلا إثر انفجار حقيبته في محطة ''سنترال'' للقطارات في بروكسيل في ''اعتداء إرهابي'' لم يوقع أي إصابات، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الأربعاء.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن المتحدث باسم الشرطة البلجيكية بيتر دي فايلي، قال إن عسكريين، كانوا في محطة سنترال التي تعتبر من أكبر محطات القطارات في بلجيكا أطلقوا النار على المشتبه به مما أدى إلى شل حركته.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية البلجيكية اريك فان در سيبت لوكالة فرانس برس أن المهاجم قتل، مشيرة أن شاهد عيان، كشف أن المهاجم صرخ ''الله اكبر'' قبل أن يفجر عبوته الناسفة.