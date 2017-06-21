بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد ﻿

قدم الفنان المغربي سعد المجرد التهاني والتبريك للأمير مولاي رشيد بمناسبة عيد ميلاده السابع والأربعين، وذلك من خلال تدوينة نشرها الفنان على حسابه الخاص بالانستغرام.

''شوف تيفي''

قدم الفنان المغربي سعد المجرد التهاني والتبريك للأمير مولاي رشيد بمناسبة عيد ميلاده السابع والأربعين، وذلك من خلال تدوينة نشرها الفنان على حسابه الخاص بالانستغرام.

ونشر سعد المجرد الموجود بفرنسا صورة جديدة له إلى جانب تدوينة، كتب فيها ''الله الوطن الملك..عيد ميلاد سعيد سيدي مولاي رشيد''، وهي التدوينة التي تفاعل معها آلاف المغاربة الذين استغلوا الفرصة للتعبير عن حبهم الكبير للأمير مولاي رشيد وللأسرة العلوية الشريفة.

تجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد، يوجد بالعاصمة الفرنسية تحت الإقامة الجبرية، عقب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.