 بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

التفجير الإرهابي ببروكسيل لم يوقع ضحايا والأمن يقتل المهاجم | دولي

التفجير الإرهابي ببروكسيل لم يوقع ضحايا والأمن يقتل المهاجم

بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد | ثقافة و فنون

بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد

فيديو ترمضينة خايبة بالاسلحة البيضاء وتدخل الشرطي هشام ملولي في الوقت المناسب بالقنيطرة..شوفو شنو وقع !! | حوادث و حقوق

فيديو ترمضينة خايبة بالاسلحة البيضاء وتدخل الشرطي هشام ملولي في الوقت المناسب بالقنيطرة..شوفو شنو

الوزيرة الوفي وأسرار النفايات المنزلية بالمغرب ... | مجتمع

الوزيرة الوفي وأسرار النفايات المنزلية بالمغرب ...

البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضا بقيمة 88 مليون دولار لتمويل الشطر الثاني من مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي | بوليتيك

البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضا بقيمة 88 مليون دولار لتمويل الشطر الثاني من مشروع دعم

صحفي سعودي يعلن الإستقالة من الجزيرة القطرية طاعة لله وولاة الأمر | دولي

صحفي سعودي يعلن الإستقالة من الجزيرة القطرية ''طاعة لله وولاة الأمر''

عمالة المحمدية تكشف حقيقة علاقة شخصية سامية بإنجاز مشروع البدال الرابط لوسط مدينة المحمدية بالطريق السيار | بوليتيك

عمالة المحمدية تكشف حقيقة علاقة شخصية سامية بإنجاز مشروع البدال الرابط لوسط مدينة المحمدية

هذا ما قررته النيابة العامة بخصوص الأستاذ والأستاذة المتهمين بممارسة الجنس نهار رمضان ببني ملال | بوليتيك

هذا ما قررته النيابة العامة بخصوص الأستاذ والأستاذة المتهمين بممارسة الجنس نهار رمضان ببني ملال

عاجل..هذه هي العقوبة السجنية في حق أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقاط بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذه هي العقوبة السجنية في حق أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقاط بتطوان

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 02:20 بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد | ثقافة و فنون
بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد
قدم الفنان المغربي سعد المجرد التهاني والتبريك للأمير مولاي رشيد بمناسبة عيد ميلاده السابع والأربعين، وذلك من خلال تدوينة نشرها الفنان على حسابه الخاص بالانستغرام.

''شوف تيفي''

قدم الفنان المغربي سعد المجرد التهاني والتبريك للأمير مولاي رشيد بمناسبة عيد ميلاده السابع والأربعين، وذلك من خلال تدوينة نشرها الفنان على حسابه الخاص بالانستغرام.

ونشر سعد المجرد الموجود بفرنسا صورة جديدة له إلى جانب تدوينة، كتب فيها ''الله الوطن الملك..عيد ميلاد سعيد سيدي مولاي رشيد''، وهي التدوينة التي تفاعل معها آلاف المغاربة الذين استغلوا الفرصة للتعبير عن حبهم الكبير للأمير مولاي رشيد وللأسرة العلوية الشريفة.

تجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد، يوجد بالعاصمة الفرنسية تحت الإقامة الجبرية، عقب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد الأمير مولاي رشيد الانستغرام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شاهد بالفيديو | فرحة رشيد الوالي بصديقه محسن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد حصوله على الباكالوريا بميزة حسن | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | فرحة رشيد الوالي بصديقه محسن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد حصوله على الباكالوريا بميزة حسن

شاهد ردة فعل المغربي أيمن السرحاني بعدما عفسات فتاة على درابو الجزائر منتحلة صفة أخته | ثقافة و فنون

شاهد ردة فعل المغربي أيمن السرحاني بعدما ''عفسات'' فتاة على ''درابو الجزائر'' منتحلة صفة أخته

شاهد لأول مرة زوجة بطل المسلسل المغربيساعة مراد الزاوي | ثقافة و فنون

شاهد لأول مرة زوجة بطل المسلسل المغربي''ساعة'' مراد الزاوي

مثير.. ها علاش سمحات دوزيم في سلسلة طاليس ووليداتو | ثقافة و فنون

مثير.. ها علاش سمحات دوزيم في سلسلة طاليس ووليداتو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أب التلميذة زينب التي حصلت على أعلى نقطة بالباكالوريا بالدارالبيضاء يكشف سر حصول ابنته على أعلى معدل في أول تصريح لشوف تيفي | بــووز
منذ 15 دقيقة

أب التلميذة زينب التي حصلت على أعلى نقطة بالباكالوريا بالدارالبيضاء يكشف سر حصول ابنته على أعلى معدل في أول تصريح لشوف تيفي

حصري و بالفيديو:هاعلاش كايتحرقو الطوموبيلات بزاف فالشوارع | بــووز

حصري و بالفيديو:هاعلاش كايتحرقو الطوموبيلات بزاف فالشوارع

النشرة الاقتصادية : 20 يونيو 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 20 يونيو 2017

من مسيرة الشموع بالرباط..مغربية غيورة على الوطن تهاجم الزفزافي و رفاقه بهذه الطريقة | بــووز

من مسيرة الشموع بالرباط..مغربية غيورة على الوطن تهاجم الزفزافي و رفاقه بهذه الطريقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

التفجير الإرهابي ببروكسيل لم يوقع ضحايا والأمن يقتل المهاجم | دولي
منذ 48 دقيقة

التفجير الإرهابي ببروكسيل لم يوقع ضحايا والأمن يقتل المهاجم

بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد | ثقافة و فنون

بالصورة..من باريس: سعد المجرد فرحان بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي رشيد

فيديو ترمضينة خايبة بالاسلحة البيضاء وتدخل الشرطي هشام ملولي في الوقت المناسب بالقنيطرة..شوفو شنو وقع !! | حوادث و حقوق

فيديو ترمضينة خايبة بالاسلحة البيضاء وتدخل الشرطي هشام ملولي في الوقت المناسب بالقنيطرة..شوفو شنو

الوزيرة الوفي وأسرار النفايات المنزلية بالمغرب ... | مجتمع

الوزيرة الوفي وأسرار النفايات المنزلية بالمغرب ...

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.