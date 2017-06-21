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الوزيرة الوفي وأسرار النفايات المنزلية بالمغرب ...

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 01:48 الوزيرة الوفي وأسرار النفايات المنزلية بالمغرب ... | مجتمع
الوزيرة الوفي وأسرار النفايات المنزلية بالمغرب ...
وأكدت الوفي على أن الرهان هو إنشاء سبع مراكز للفرز والتثمين بالمغرب كمشاريع تنموية خضراء من أجل الحيلولة دون أن تصبح الجماعات مقبرة للنفايات، مشيرة في الوقت ذاته في تعليقها على شروط الاستفادة من

''شوف تيفي''

قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن الدعم المالي المخصص في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية تم إخضاعه بعد دراسة تقييمية لتنزيله (2008-2016) لمبادئ الحكامة والشفافية والتوازن بين الجماعات برؤية استشرافية لتفادي الإشكالات البيئية.

وأكدت الوفي على أن الرهان هو إنشاء سبع مراكز للفرز والتثمين بالمغرب كمشاريع تنموية خضراء من أجل الحيلولة دون أن تصبح الجماعات مقبرة للنفايات، مشيرة في الوقت ذاته في تعليقها على شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بشراكة مع وزارة الداخلية وضع مجموعة من الشروط، إلى أن الأمر يتعلق أساسا بتوفير وتصفية الوعاء العقاري للموقع والتوفر على دراسة التأثير البيئي للمشروع.

وذكرت الوفي أن من بين الشروط كذلك الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وإنجاز دراسة الجدوى للمشروع واعتماد كلفة معقولة مقارنة مع المعطيات المتوفرة والتوفر على خطة عمل محلية لتدبير قطاع النفايات المنزلية.

وأشارت الوفي إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يهدف إلى تحسين خدمات تدبير هذه النفايات ب 350 مدينة ومركز حضري من أجل الحد من انعكاساتها السلبية على البيئية، وكذا تحسين الإطار البيئي لعيش الساكنة.

واستعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عدد من المنجزات المتعلقة بتنفيذ البرنامج المذكور وتتمثل بعضها في ''الرفع من نسبة جمع النفايات بالمراكز الحضرية إلى مستوى 85% مقابل 44% قبل سنة 2008 والرفع من نسبة التخلص من النفايات في مراكز الطمر والتثمين إلى مستوى 54% عوض 10% قبل سنة 2008، وإعادة تأهيل 38 مطرحا عشوائيا، مع وجود 14 مطرحا غير مراقب في طور التأهيل''، وكذا ''جمع 85% من النفايات المنزلية المنتجة بطريقة مهنية، في إطار التدبير المفوض، كما يتم التخلص من من 54% من هذه النفايات في مراكز الطمر وتثمين بكيفية احترافية ومهنية.

 

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المغرب شوف تيفي كاتبة الدولة التنمية المستدامة النفايات نزهة الوفي

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