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صحفي سعودي يعلن الإستقالة من الجزيرة القطرية ''طاعة لله وولاة الأمر''

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 01:28 صحفي سعودي يعلن الإستقالة من الجزيرة القطرية طاعة لله وولاة الأمر | دولي
صحفي سعودي يعلن الإستقالة من الجزيرة القطرية ''طاعة لله وولاة الأمر''
أعلن الإعلامي السعودي بقناة الجزيرة القطرية ''علي الظفيري'' عن استقالته من قناة الجزيرة القطرية بعد أسبوعين تقريبًا من قطع المملكة العربية السعودية للعلاقات مع قطر.

شوف تيفي وكالات

أعلن الإعلامي السعودي بقناة الجزيرة القطرية ''علي الظفيري'' عن استقالته من قناة الجزيرة القطرية بعد أسبوعين تقريبًا من قطع المملكة العربية السعودية للعلاقات مع قطر.

وقال الظفيري في تغريدة له عبر موقع تويتر..'' طاعةً لله وولاة الأمر- حفظهم الله- وانحيازًا للوطن والتزامًا بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة، متمنيًا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك''.

وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة بسبب رعايتها للإرهاب في الخامس من يونيو الجاري، كما تم إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الرياض.

وحسب مواقع إعلامية سعودية، فقد بادر عدد من الإعلاميين السعوديين إلى الاستقالة من مجموعة قنوات الجزيرة فور قطع العلاقات معها.

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