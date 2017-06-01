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عمالة المحمدية تكشف حقيقة علاقة شخصية سامية بإنجاز مشروع البدال الرابط لوسط مدينة المحمدية بالطريق السيار

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 01:18 عمالة المحمدية تكشف حقيقة علاقة شخصية سامية بإنجاز مشروع البدال الرابط لوسط مدينة المحمدية بالطريق السيار | بوليتيك
عمالة المحمدية تكشف حقيقة علاقة شخصية سامية بإنجاز مشروع البدال الرابط لوسط مدينة المحمدية بالطريق السيار
نفت عمالة المحمدية ''نفيا قاطعا'' وجود إي علاقة لأي شخصية سامية بإنجاز مشروع البدال الرابط لوسط مدينة المحمدية بالطريق السيار.

''شوف تيفي''+''و م ع''

نفت عمالة المحمدية ''نفيا قاطعا'' وجود إي علاقة لأي شخصية سامية بإنجاز مشروع البدال الرابط لوسط مدينة المحمدية بالطريق السيار.

وذكرت عمالة المحمدية في بيان توضيحي اليوم الثلاثاء أن أحد الأشخاص بث شريط فيديو على شبكة الأنترنيت عمد فيه إلى إقحام شخصية سامية في إنجاز مشروع البدال الرابط لوسط مدينة المحمدية بالطريق السيار، مضيفة أنها ''إذ تنفي نفيا قاطعا وجود إي علاقة لأي شخصية سامية بإنجاز هذا المشروع''، تؤكد أن ''هذا المشروع الذي تم إنجازه من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة، انطلق منذ ما يقارب عشر سنوات ويهدف إلى تعزيز ربط مدينة المحمدية بالطريق السيار الدار البيضاء – الرباط وتسهيل تنقل الساكنة''.

وأشار البيان إلى أن الوعاء العقاري الذي تمت تعبئته لهذا المشروع ''خضع لمسطرة نزع الملكية من طرف مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك في احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن''، مبرزا في نفس السياق أنه ''تم تعويض كافة ذوي الحقوق عن الأضرار السطحية مع إيداع المبالغ المالية المرتبطة بنزع ملكية العقار وفق الإجراءات المسطرية المعمول بها، علما بأن للمالكين إمكانية مراجعة الثمن المقترح من خلال اللجوء إلى القضاء.

 

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