هذا ما قررته النيابة العامة بخصوص الأستاذ والأستاذة المتهمين بممارسة الجنس نهار رمضان ببني ملال ﻿

قررت النيابة العامة بابتدائية بني ملال، يومه الثلاثاء، إخلاء سبيل الأستاذ والأستاذة المتهمين بممارسة الجنس داخل سيارة خفيفة نهار رمضان، وذلك بعد أن تم الاستماع لهما أمس الاثنين.

''شوف تيفي''

قررت النيابة العامة بابتدائية بني ملال، يومه الثلاثاء، إخلاء سبيل الأستاذ والأستاذة المتهمين بممارسة الجنس داخل سيارة خفيفة نهار رمضان، وذلك بعد أن تم الاستماع لهما أمس الاثنين.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية فإن الأستاذ والأستاذة، صراحا خلال الاستماع لهما، بأنهما لم يمارسا الجنس خلال تواجدهما داخل السيارة، بل كان أحدهما يعلم الآخر السياقة، مؤكدين في الوقت ذاته وجود علاقة تجمعهما لأنهما مقبلان على الزواج بعلم أسرتيهما.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الدراجين بولاية أمن بني ملال، اعتقلت الأستاذ والأستاذة، السبت الماضي، بعد الاشتباه بممارستهما الجنس داخل سيارة بمنطقة خلاء، توجد على مستوى المنطقة الصناعية.