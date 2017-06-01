عاجل..هذه هي العقوبة السجنية في حق أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقاط بتطوان ﻿

قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، يومه الثلاثاء، بسجن ''ع.أ'' الأستاذ الجامعي صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس لسنة واحدة نافذة، بعد متابعته بتهم استغلال النفوذ والتحرش الجنسي.

''شوف تيفي''

قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، يومه الثلاثاء، بسجن ''ع.أ'' الأستاذ الجامعي صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس لسنة واحدة نافذة، بعد متابعته بتهم استغلال النفوذ والتحرش الجنسي.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن أستاذ مادة الجبر بكلية العلوم الإمام مالك، سيقضي عقوبته السجنية بسجن الصومال الموجود بمدينة تطوان.

تجدر الإشارة إلى أن فضحية النقاط مقابل الجنس، هزت الرأي العام المغربي شهر أبريل الماضي، عقب تداول محادثات بمواقع التواصل الاجتماعي، جمعت الأستاذ المذكور بمجموعة من الطالبات اللائي وقعن في شركه بعد إغرائه لهن بمنحهن نقاطا في الامتحانات مقابل ممارسة الجنس معه.