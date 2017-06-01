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عاجل وبالفيديو.. هذا ما يقع أمام البرلمان بالرباط

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 00:48 عاجل وبالفيديو.. هذا ما يقع أمام البرلمان بالرباط | مجتمع
عاجل وبالفيديو.. هذا ما يقع أمام البرلمان بالرباط
تعرف مدينة الرباط وكباقي المدن المغربية، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، تنظيم مسيرة الشموع التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة تخليد الذكرى 37 للإضراب الوطني ''20 يونيو 1980''.

"شوف تيفي"

تعرف مدينة الرباط وكباقي المدن المغربية، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، تنظيم مسيرة الشموع التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة تخليد الذكرى 37 للإضراب الوطني "20 يونيو 1980".

وبالموازاة مع تنظيم هذه المسيرة التي تعرف مشاركات العشرات، قرر مجموعة من المواطنين، الحضور بكثافة أمام الساحة المقابلة لقبة البرلمان، للتأكيد على حبهم للوطن، وأيضا للمطالبة بالحفاظ على أمنه وأمانه بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن المغربية ومن بينها الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات، تنظيم مسيرات "الشموع" للتضامن مع معتقلي الريف، وللاحتجاج على الوضع الذي تعيشه الطبقة الشعبية بالمغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البرلمان مسيرة الشموع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

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