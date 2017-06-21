بالصورة..هذه هي التلميذة صاحبة أعلى معدل في امتحان الباكالوريا لهذه السنة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة التلميذة إيمان الطويل ابنة منطقة سيدي بنور، والتي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا لهذه السنة على المستوى الوطني، بمعدل 19.31 بالتعليم العمومي.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصورة التلميذة إيمان الطويل ابنة منطقة سيدي بنور، والتي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا لهذه السنة على المستوى الوطني، بمعدل 19.31 بالتعليم العمومي.

وتمكنت إيمان الطويل من التفوق على تلاميذ التعليم الخصوصي بحصولها على المعدل المذكور، متقدمة على وصيفتها التلميذة زينب فقير من الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بالبيضاء، والتي حصلت على معدل 19.28 في الامتحان الوطني و19.14 في المعدل العام شعبة الفيزياء.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أعلنت أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.