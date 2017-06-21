بالصور...انطلاق مسيرة الشموع بالبيضاء ورفع شعارات تضامنية مع معتقلي الريف ﻿

انطلقت قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، مسيرة الشموع بالبيضاء، والتي تم تنظيمها بدعوة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بمشاركة حوالي 500 شخص، ينتمون لهيئات حقوقية وسياسية ومدنية.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، مسيرة الشموع بالبيضاء، والتي تم تنظيمها بدعوة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بمشاركة حوالي 500 شخص، ينتمون لهيئات حقوقية وسياسية ومدنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه المسيرة التي انطلقت من منطقة درب عمر في اتجاه ساحة ماريشال، تعرف مشاركة مجموعة من الوجوه المعروفة والبارزة في المجالين السياسي والحقوقي ومن بينها نبيلة منيب الأمينة العام للحزب الإشتراكي الموحد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المسيرة التي تم تنظيمها تخليدا لذكرى الإضراب الوطني لـ "20 يونيو 1981"، عرفت رفع مجموعة من الشعارات التضامنية مع معتقلي الريف، وأيضا شعارات طالب من خلالها المشاركون بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة الشعبية بالمغرب.