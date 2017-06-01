بالفيديو..إنطلاق مسيرة الشموع تخليدا لذكرى ضحايا 20 يونيو 1981 وللاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية بمدينة مكناس ﻿

انطلقت قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، مسيرة الشموع بمدينة مكناس، بمشاركة فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية معروفة بالعاصمة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة العشرات من المواطنين.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، مسيرة الشموع بمدينة مكناس، بمشاركة فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية معروفة بالعاصمة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة العشرات من المواطنين.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" فإن هذه المسيرة، التي تم تنظيمها بدعوة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جاءت لتخليد ذكرى أرواح ضحايا الإضراب العام الوطني ليوم 20 يونيو 1981، وأيضا للاحتجاج على ما تشهده الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية بالمغرب عامة وبمدينة مكناس خاصة.

وصدحت أصوات المشاركين بمجموعة من الشعارات مثل "الكرامة والعدالة الاجتماعية"، التي طالبوا من خلالها المسؤولين بالتدخل الفوري والعاجل وإيجاد حلول تنهي مشاكل الطبقة الشعبية بالمغرب.



