خطير.. رجم مؤذن وأسرته بعد تسببه في إفطار مواطنين قبل آذان المغرب بالرحامنة+تفاصيل مروعة ﻿

حادث خطير كان إقليم الرحامنة مسرحا له، حيث اعتدى مواطنون على مؤذن وبعض أفراد من أسرته، بعد أن اتهموه بالتسبب في إفطارهم قبل وقت آذان المغرب.

"شوف تيفي"

حادث خطير كان إقليم الرحامنة مسرحا له، حيث اعتدى مواطنون على مؤذن وبعض أفراد من أسرته، بعد أن اتهموه بالتسبب في إفطارهم قبل وقت آذان المغرب.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن بعض أفراد أسرة المؤذن بأحد الدواوير بحد راس العين بإقليم الرحامنة، تعرضوا يوم الأحد الماضي لاعتداء "شنيع" تسبب فيه مواطنون بينهم عون سلطة، بعد أن اتهموا مؤذن المسجد بالتسبب في إفطارهم قبل وقت آذان المغرب.

وأوضحت اليومية أن المؤذن المذكور فوجئ خلال وقت الإفطار بهجوم استهدفه في بداية الأمر قبل أن يطال بعض أفراد أسرته، حيث قام بعض سكان الدوار بينهم عون سلطة "مقدم" برجم منزله بالحجارة ما جعل المؤذن يخرج من أجل استطلاع حقيقة الوضع في الخارج إلا أنه أصيب بجرح غائر نتيجة إصابته بحجرة في الرأس جعلته يفقد الوعي لمدة قبل أن يستعيده بعد ذلك.

وأضافت اليومية أن أفراد أسرة المؤذن، حاولوا انقاذ هذا الأخير، لتطالهم الاعتداءات، حيث أصيب نجل المؤذن بجرح في الرأس هو الآخر، كما أن زوجة الضحية التي كانت في شهورها الأخيرة من الحمل، تدخلت هي الأخرى، لكن الأقدار حالت دون وقوع الكارثة.

وأكدت " المساء" أن الضحايا، وجهوا شكاية إلى وكيل الملك، اتهموا من خلالها بعض أفراد الدوار بالاعتداء عليهم، مشيرة إلى أن مصادرها أكدت أن الضحية عمد إلى تجريب مكبر الصوت قبل رفع الآذان وهو الأمر الذي اعتقده الصائمون الغاضبون آذان صلاة المغرب.