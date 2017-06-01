خطير...هذا هو جديد الانفجار الذي هز محطة للقطارات ببروكسيل ﻿

"شوف تيفي"
أعلنت النيابة العامة ببلجيكا، أن الانفجار في محطة القطارات في بروكسل هو اعتداء إرهابي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء.
ومن جهة أخرى، أوضحت وكالة "رويترز" البريطانية، أن المدعي العام البلجيكي، قال إنه لا يمكن القول ما إذا كان المشتبه به لا يزال حيا.
تجدر الإشارة إلى أن شهود عيان، أكدوا أن منفذ الهجوم داخل محطة الانفجار صرخ "الله أكبر" قبل انفجار عربة لجر الأمتعة.
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