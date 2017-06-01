عاجل..بعد الأزمة الخليجية: قطر تكشف عن الدول التي شاركت في اختراق وكالة الأنباء القطرية ﻿

كشفت قناة ''الجزيرة'' القطرية، يومه الثلاثاء، أن دولة قطر، اتهمت دولا مجاورة لها تشارك في حصارها ،باختراق موقع وكالة الأنباء الرسمية للدولة قبل شهر.

"شوف تيفي"



كشفت قناة "الجزيرة" القطرية، يومه الثلاثاء، أن دولة قطر، اتهمت دولا مجاورة لها تشارك في حصارها ،باختراق موقع وكالة الأنباء الرسمية للدولة قبل شهر.

وأوضحت القناة القطرية أن النائب العام القطري علي بن فطيس المري قال "إن اختراق موقع وكالة الأنباء نفذته دول مجاورة مشاركة في الحصار..والأدلة التي بحوزتنا كافية لتوجيه الاتهام لتلك الدول".

وحسب مصادر إعلامية عربية في تعليقها على ما كشفت عنه قناة الجزيرة، فإن تلك الدول الثلاثة التي وجه لها النائب العام القطري الاتهام هي السعودية والإمارات والبحرين، والتي أعلنت قبل أسبوعين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.