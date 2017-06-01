عاجل:الموت يًفجع حزب الاستقلال في رمضان ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" ،أن والد القيادي الاستقلالي عبد القادر الكيحل،رحل إلى دارالبقاء يومه الثلاثاء.
و قالت مصادرنا،إن والد عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال،توفي داخل منزله بعد معاناة طويلة مع المرض.
و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم شوف تيفي بأحر التعازي للقيادي عبد القادر الكيحل و للأسرة الاستقلالية في هذا المُصاب الجلل و إنا لله و إنا إليه راجعون.
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