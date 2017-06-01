يا ربي السلامة.. نهاية مأساوية لتلميذة كانت في طريقها لاجتياز امتحان السادس ابتدائي بكلميم ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين كلميم و آسا، يومه الثلاثاء، وقوع حادث خطير، راحت ضحيته تلميذة، كانت في طريقها إلى المدرسة لاجتياز امتحان السادسة ابتدائي، وذلك بعد أن دهستها سيارة كبيرة لنقل المسافرين

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين كلميم و آسا، يومه الثلاثاء، وقوع حادث خطير، راحت ضحيته تلميذة، كانت في طريقها إلى المدرسة لاجتياز امتحان السادسة ابتدائي، وذلك بعد أن دهستها سيارة كبيرة لنقل المسافرين والسلع "مقاتلة".

وحسب مصادر متطابقة من كلميم فإن التلميذة الضحية، كانت رفقة زميلاتها في طريقهن إلى المدرسة لاجتياز الامتحان، قبل أن تدهسها "المقاتلة" التي فرت من المكان إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت خلال حملة تمشيطية لها من العثور على "المقاتلة" واعتقال صاحبها.