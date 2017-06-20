قبل آذان المغرب: حادثة سير جد خطيرة بشفشاون+صور ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي شفشاون ووزان، قبل آذان مغرب يومه الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي شفشاون ووزان، قبل آذان مغرب يومه الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الحادث، وقع بالضبط بمنطقة مركز سوق الأحد، حيث اصطدمت سيارة تسير بسرعة جنونية بقوة كبيرة بسيارة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس، مشيرا إلى أن الألطاف الإلهية، حالت دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وعاينت مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة السائقين بجروح طفيفة.



