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عاجل..تفاصيل جديدة حول الانفجار الذي هز محطة للقطارات ببروكسيل ومنفذ الهجوم هتف''الله اكبر''

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 22:31 عاجل..تفاصيل جديدة حول الانفجار الذي هز محطة للقطارات ببروكسيل ومنفذ الهجوم هتفالله اكبر | دولي
عاجل..تفاصيل جديدة حول الانفجار الذي هز محطة للقطارات ببروكسيل ومنفذ الهجوم هتف''الله اكبر''
هز انفجار، مساء يومه الثلاثاء، محطة قطارات، وقد هتف الرجل الذي يشتبه في أنه يقف وراء الانفجار''الله أكبر'' قبيل تفجير عربة لجر الأمتعة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

"شوف تيفي"

هز انفجار، مساء يومه الثلاثاء، محطة قطارات، وقد هتف الرجل الذي يشتبه في أنه يقف وراء الانفجار''الله أكبر" قبيل تفجير عربة لجر الأمتعة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن نيكولاس فان هيريفغين موظف في المحطة، قال للصحافيين''كنت في الخارج. في طابق الميزانين كان أحدهم يصرخ. لم أعر الأمر اهتماما. ثم هتف +الله أكبر+ وفجر عربة جر الأمتعة".

وأضاف''كنت خلف الحائط حين وقع الانفجار. نزلت وأخطرت بقية زملائي لإخلاء الجميع. كان (المشتبه به) لا يزال في المكان ولكن بعدها لم نره".

وأوضح الشاهد''لم يكن انفجارا ضخما لكن دويه كان كبيرا. الناس راحوا يركضون مبتعدين".

ووصف فان هيريفغين المشتبه به بأنه ممتلئ البنية وشعره قصير ويرتدي قميص أبيض اللون وجينز.

وأكدت الوكالة أن خلية الأزمة الوطنية في بلجيكا، أعلنت أن المهاجم شلت حركته، وأن الوضع أصبح تحت السيطرة.

 

 

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المغرب شوف تيفي بلجيكا انفجار محطة القطار

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