عاجل:تعليمات ملكية من أجل المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية ﻿

ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه نظرا لاعتبارات إنسانية وبصفة استثنائية، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المعنية من أجل مباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة من جنسية

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ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه نظرا لاعتبارات إنسانية وبصفة استثنائية، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المعنية من أجل مباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة من جنسية سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

"نظرا لاعتبارات إنسانية وبصفة اسثنائية، أعطى الملك، ، تعليماته السامية إلى السلطات المعنية لمباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة من جنسية سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية.

وتعكس هذه العناية الملكية السامية مرة أخرى، الالتزام الإنساني للمملكة في معالجة إشكاليات الهجرة، كما أنها تأتي في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الأبرك، شهر الرحمة والتضامن. ويتعلق الأمر بإجراء ذي طابع استثنائي أملته قيم إنسانية."