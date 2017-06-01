عاجل:انفجار يهز بروكسيل وأوامر بإخلاء محطة القطار المركزية ﻿

تم قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء ، إخلاء محطة القطار المركزية ، والساحة الكبيرة المشهورة ببروكسيل، من قبل الشرطة ، عقب انفجار قد يكون ناجما عن عمل ارهابي ، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام.

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تم قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء ، إخلاء محطة القطار المركزية ، والساحة الكبيرة المشهورة ببروكسيل، من قبل الشرطة ، عقب انفجار قد يكون ناجما عن عمل ارهابي ، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام.

ونقلت وكالة (بلغا) عن النيابة العامة قولها ، أنه تم قتل المشتبه في ارتكابه هذا العمل على يد الشرطة.

وأضاف المصدر أن الساحة الكبيرة والمحطة المركزية للقطار ببروكسيل تم اخلاؤهما واغلاقهما عقب ها الانفجار الذي وقع قبيل الساعة التاسعة من مساء اليوم. ولوحظ وسط العاصمة بروكسيل حركة لحشود من الناس، يركضون في كل الاتجاهات.

وافاد شهود كانوا داخل رواق بالقرب من الساحة الكبرى ،بانهم سمعوا دوي طلقات نارية. وأغلقت المحلات التجارية والمطاعم وسط المدينة ، باومر من الشرطة ، فيما تم وقف خطوط الميترو . وتخضع بلجيكا منذ هجمات باريس وبروكسيل لمستوى تأهب من الدرجة الثالثة ،

وقد تم نشر عناصر الجيش بالازقة وحول المواقع الحساسة